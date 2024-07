Euro 2024 Euro 2024 Quarter-Finals: All the stat leaders for each side in the last eight

England are one of just eight sides still alive at Euro 2024 and we now know the full make-up of the quarter-finals, so get early odds, tournament player stats from Opta, and news ahead of a blockbuster Friday...

Hosts Germany face their toughest task yet in Spain

France and Portugal to repeat the 2016 final

Bellingham's heroics leave England facing Switzerland

Gakpo and Simons are a threat to anybody

Use Betfair's Safer Gambling Tools at Euro 2024 Quarter Final #1 - Spain v Germany - Friday 17:00 Spain 7/52.40 v Draw 17/102.70 v Germany 6/42.50 Spain - 4/1 5.00 to win Euro 2024 Form - P4 W4 D0 L0 GF9 GA1 Highest goalscorer - Fabian Ruiz (2) Most assists - Lamine Yamal/Fabian Ruiz (2) Chances created - Lamine Yamal (11) Shots on target - Fabian Ruiz (5) Most fouls - Robin Le Normand (8) Fouls won - Marc Cucurella (6) Results - 3-0 v Croatia, 1-0 v Italy, 1-0 v Albania, 4-1 v Georgia (L16) Germany - 9/2 5.50 to win Euro 2024 Form - P4 W3 D1 L0 GF10 GA2 Highest goalscorer - Jamal Musiala (3) Most assists - Seven players (1) Chances created - Toni Kroos (13) Shots on target - Kai Havertz (9) Most fouls - Robert Andrich (8) Fouls won - Maximilian Mittelstadt/Jamal Musiala (9) Results - 5-1 v Scotland, 2-0 v Hungary, 1-1 v Switzerland, 2-0 v Denmark (L16) Quarter-Final #2 - Portugal v France - Friday 20:00 Portgual 21/10 v Draw 6/42.50 v France 6/52.20 Portugal - 13/2 7.50 to win Euro 2024 Form - P4 W2 D1 L1 GF5 GA3 Highest goalscorer - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Chico Conceicao (1) Most assists - Cristiano Ronaldo (1) Chances created - Bernardo Silva (7) Shots on target - Cristiano Ronaldo (9) Most fouls - Bruno Fernandes/Joao Paulinha (4) Fouls won - Vitinha (7) Results - 2-1 v Czechia, 3-0 v Turkey, 0-2 v Georgia, 0-0 v Slovenia (L16 - won 3-0 on pens) Uefa European Championship Finals - Top 5 Shots On Target Player Team Apps Shots On target SoT/90* Ayoze Pérez Spain 1 2 15 Cenk Tosun Türkiye 1 1 6 Klaus Gjasula Albania 1 1 5.3 Ollie Watkins England 1 1 4.5 Matej Jurásek Czechia 2 2 4.1 Denis Alibec Romania 2 1 3.3 Adam Hlozek Czechia 2 4 3.3 Yusuf Yazici Türkiye 2 2 3.2 Patrik Schick Czechia 2 4 2.8 Mikkel Damsgaard Denmark 1 1 2.7 Kai Havertz Germany 4 9 2.7 Tomás Chory Czechia 2 1 2.6 Kwadwo Duah Switzerland 3 3 2.5 Kerem Aktürkoglu Türkiye 3 2 2.3 Cristiano Ronaldo Portugal 4 9 2.2 Ante Budimir Croatia 3 3 2.2 Kenny McLean Scotland 3 1 2.2 Karol Swiderski Poland 3 2 2.1 Wout Weghorst Netherlands 4 1 2 Kylian Mbappé France 3 6 2 Romelu Lukaku Belgium 4 8 2 Johan Bakayoko Belgium 2 1 2 Luka Sucic Croatia 3 3 1.9 Arbër Hoxha Albania 3 1 1.9 Niclas Füllkrug Germany 4 2 1.8 Cody Gakpo Netherlands 4 7 1.8 Nélson Semedo Portugal 4 1 1.8 Dani Olmo Spain 3 3 1.8 Fabián Ruiz Spain 3 5 1.7 Leroy Sané Germany 4 3 1.7 Armando Broja Albania 2 2 1.7 Emre Can Germany 3 1 1.6 Václav Cerny Czechia 1 1 1.6 Álvaro Morata Spain 4 4 1.6 Merih Demiral Türkiye 3 2 1.6 Roman Yaremchuk Ukraine 3 2 1.5 Xherdan Shaqiri Switzerland 1 1 1.5 Krzysztof Piatek Poland 1 1 1.5 Pedri Spain 3 3 1.5 Bradley Barcola France 1 1 1.5 Rubén Vargas Switzerland 4 4 1.5 Marko Arnautovic Austria 3 3 1.4 Dodi Lukébakio Belgium 3 1 1.4 Heorhii Sudakov Ukraine 3 4 1.4 Christoph Baumgartner Austria 3 3 1.4 Lukás Haraslín Slovakia 4 4 1.3 Ivan Perisic Croatia 3 2 1.3 Patrick Wimmer Austria 3 2 1.3 Orkun Kökçü Türkiye 3 2 1.3 Kevin De Bruyne Belgium 4 5 1.3 Rasmus Højlund Denmark 4 4 1.2 Donyell Malen Netherlands 3 2 1.2 Cole Palmer England 2 1 1.2 Antoine Griezmann France 4 4 1.2 Mateo Kovacic Croatia 3 3 1.2 Jamal Musiala Germany 4 4 1.2 Lukás Provod Czechia 3 3 1.1 Mattia Zaccagni Italy 3 1 1.1 Michael Gregoritsch Austria 3 1 1.1 Ondrej Lingr Czechia 3 1 1.1 David Jurásek Czechia 2 2 1.1 Jeremie Frimpong Netherlands 2 1 1.1 Ivan Schranz Slovakia 4 4 1.1 Piotr Zielinski Poland 3 3 1.1 Bruno Petkovic Croatia 2 1 1 Mykhailo Mudryk Ukraine 2 2 1 Mert Müldür Türkiye 2 2 1 Lamine Yamal Spain 4 3 1 Pierre-Emile Højbjerg Denmark 4 4 1 Dusan Vlahovic Serbia 3 2 1 Dennis Man Romania 4 3 1 Harry Kane England 4 4 1 Benjamin Sesko Slovenia 4 4 1 Kristjan Asllani Albania 3 3 1 Stefan Posch Austria 3 3 1 Marcel Sabitzer Austria 3 3 1 Gernot Trauner Austria 2 1 1 João Félix Portugal 1 1 1 Breel Embolo Switzerland 4 2 1 Taulant Seferi Albania 2 1 1 Giorgi Tsitaishvili Georgia 4 2 0.9 Ferran Torres Spain 3 1 0.9 Kenan Yildiz Türkiye 3 2 0.9 Diogo Jota Portugal 3 1 0.9 Romano Schmid Austria 3 1 0.9 Luka Jovic Serbia 3 1 0.9 Florian Wirtz Germany 4 2 0.9 João Palhinha Portugal 3 2 0.9 Marcelo Brozovic Croatia 3 2 0.8 Zuriko Davitashvili Georgia 4 1 0.8 Marcus Thuram France 3 2 0.8 Georges Mikautadze Georgia 4 3 0.8 Nico Williams Spain 3 2 0.8 Luka Modric Croatia 3 2 0.8 Razvan Marin Romania 4 3 0.8 Sergej Milinkovic-Savic Serbia 3 1 0.8 Nico Schlotterbeck Germany 2 1 0.8 Andrei Ratiu Romania 4 3 0.8 Granit Xhaka Switzerland 4 3 0.8 Mikel Oyarzabal Spain 4 1 0.8 Robert Lewandowski Poland 2 1 0.8 Florinel Coman Romania 2 1 0.8 Aleksandar Mitrovic Serbia 3 2 0.7 Vitinha Portugal 3 2 0.7 Mikel Merino Spain 4 1 0.7 Andrej Kramaric Croatia 3 2 0.7 Morten Hjulmand Denmark 3 2 0.7 Barnabás Varga Hungary 3 2 0.7 Trent Alexander-Arnold England 3 1 0.7 Dani Carvajal Spain 3 2 0.7 Hakan Çalhanoglu Türkiye 3 2 0.7 Bryan Cristante Italy 3 1 0.7 Roland Sallai Hungary 3 2 0.7 Dominik Szoboszlai Hungary 3 2 0.7 Willi Orbán Hungary 3 2 0.7 Jakub Kiwior Poland 3 2 0.7 Baris Alper Yilmaz Türkiye 3 2 0.7 Francisco Conceição Portugal 3 1 0.7 Xavi Simons Netherlands 4 2 0.6 Denis Dragus Romania 4 2 0.6 Kacper Urbanski Poland 3 1 0.6 Mateo Retegui Italy 4 1 0.6 Bernardo Silva Portugal 3 2 0.6 Youri Tielemans Belgium 3 1 0.6 Adam Buksa Poland 2 1 0.6 Diogo Dalot Portugal 2 1 0.6 Fabian Rieder Switzerland 4 1 0.6 Dan Ndoye Switzerland 4 2 0.6 Rey Manaj Albania 3 1 0.6 Ilkay Gündogan Germany 4 2 0.5 Qazim Laçi Albania 3 1 0.5 Phil Foden England 4 2 0.5 Florian Grillitsch Austria 3 1 0.5 Memphis Depay Netherlands 4 2 0.5 Leandro Trossard Belgium 3 1 0.5 Khvicha Kvaratskhelia Georgia 4 2 0.5 Arda Güler Türkiye 3 1 0.5 Christian Eriksen Denmark 4 2 0.5 Juraj Kucka Slovakia 4 2 0.5 Nicolae Stanciu Romania 4 2 0.5 Joshua Kimmich Germany 4 2 0.5 Alessandro Bastoni Italy 4 2 0.5 Jannik Vestergaard Denmark 4 2 0.5 Jakub Moder Poland 3 1 0.5 David Strelec Slovakia 4 1 0.5 Volodymyr Brazhko Ukraine 3 1 0.5 Dávid Hancko Slovakia 4 2 0.5 Davide Frattesi Italy 4 1 0.5 Jude Bellingham England 4 2 0.5 Anzor Mekvabishvili Georgia 3 1 0.5 Jonas Wind Denmark 4 1 0.5 Bendegúz Bolla Hungary 3 1 0.4 Róbert Bozeník Slovakia 4 1 0.4 Ché Adams Scotland 3 1 0.4 Oleksandr Zinchenko Ukraine 3 1 0.4 Jasir Asani Albania 3 1 0.4 Yannick Carrasco Belgium 4 1 0.4 Lorenzo Pellegrini Italy 4 1 0.4 Mykola Shaparenko Ukraine 3 1 0.4 Federico Dimarco Italy 3 1 0.4 Ousmane Dembélé France 3 1 0.4 Robert Andrich Germany 4 1 0.4 Marc Cucurella Spain 3 1 0.4 Nedim Bajrami Albania 3 1 0.4 Nicola Zalewski Poland 3 1 0.4 Gianluca Scamacca Italy 4 1 0.4 Aurélien Tchouaméni France 3 1 0.3 Rodri Spain 3 1 0.3 Erik Janza Slovenia 3 1 0.3 Scott McTominay Scotland 3 1 0.3 András Schäfer Hungary 3 1 0.3 Nicolas Seiwald Austria 3 1 0.3 Ladislav Krejcí Czechia 3 1 0.3 Tomás Soucek Czechia 3 1 0.3 Jan Mlakar Slovenia 4 1 0.3 Nuno Mendes Portugal 3 1 0.3 Bruno Fernandes Portugal 3 1 0.3 Robin Le Normand Spain 4 1 0.3 Ondrej Duda Slovakia 4 1 0.3 Jérémy Doku Belgium 4 1 0.3 Nicolò Barella Italy 4 1 0.3 Andraz Sporar Slovenia 4 1 0.3 Remo Freuler Switzerland 4 1 0.3 Toni Kroos Germany 4 1 0.3 Michel Aebischer Switzerland 4 1 0.3 Antonio Rüdiger Germany 4 1 0.3 Virgil van Dijk Netherlands 4 1 0.3 Radu Dragusin Romania 4 1 0.3 Amadou Onana Belgium 4 1 0.3 Théo Hernández France 4 1 0.3 Adam Gnezda Cerin Slovenia 4 1 0.2 Zan Karnicnik Slovenia 4 1 0.2 John Stones England 4 1 0.2 Declan Rice England 4 1 0.2 Stanislav Lobotka Slovakia 4 1 0.2 Manuel Neuer Germany 4 0 0 Ricardo Rodríguez Switzerland 4 0 0 Manuel Akanji Switzerland 4 0 0 Yann Sommer Switzerland 4 0 0 Fabian Schär Switzerland 4 0 0 Gianluigi Donnarumma Italy 4 0 0 Giovanni Di Lorenzo Italy 4 0 0 Federico Chiesa Italy 4 0 0 Tijjani Reijnders Netherlands 4 0 0 Bart Verbruggen Netherlands 4 0 0 Jerdy Schouten Netherlands 4 0 0 Nathan Aké Netherlands 4 0 0 Stefan de Vrij Netherlands 4 0 0 Joey Veerman Netherlands 4 0 0 Andreas Christensen Denmark 4 0 0 Jan Oblak Slovenia 4 0 0 Joachim Andersen Denmark 4 0 0 Joakim Mæhle Denmark 4 0 0 Timi Max Elsnik Slovenia 4 0 0 Vanja Drkusic Slovenia 4 0 0 Kasper Schmeichel Denmark 4 0 0 Yussuf Poulsen Denmark 4 0 0 Alexander Bah Denmark 4 0 0 Jaka Bijol Slovenia 4 0 0 Victor Kristiansen Denmark 4 0 0 Jon Gorenc Stankovic Slovenia 4 0 0 Petar Stojanovic Slovenia 4 0 0 Kieran Trippier England 4 0 0 Bukayo Saka England 4 0 0 Marc Guéhi England 4 0 0 Conor Gallagher England 4 0 0 Jordan Pickford England 4 0 0 Kyle Walker England 4 0 0 Ianis Hagi Romania 4 0 0 Andrei Burca Romania 4 0 0 Marius Marin Romania 4 0 0 Florin Nita Romania 4 0 0 Milan Skriniar Slovakia 4 0 0 Tomás Suslov Slovakia 4 0 0 Wout Faes Belgium 4 0 0 Martin Dúbravka Slovakia 4 0 0 Peter Pekarík Slovakia 4 0 0 Orel Mangala Belgium 4 0 0 Koen Casteels Belgium 4 0 0 Timothy Castagne Belgium 4 0 0 Denis Vavro Slovakia 4 0 0 Adrien Rabiot France 4 0 0 Mike Maignan France 4 0 0 William Saliba France 4 0 0 N'Golo Kanté France 4 0 0 Jules Koundé France 4 0 0 Dayot Upamecano France 4 0 0 Giorgi Mamardashvili Georgia 4 0 0 Luka Lochoshvili Georgia 4 0 0 Giorgi Kochorashvili Georgia 4 0 0 Guram Kashia Georgia 4 0 0 Giorgi Chakvetadze Georgia 4 0 0 Otar Kakabadze Georgia 4 0 0 Lasha Dvali Georgia 4 0 0 Diogo Costa Portugal 4 0 0 Scott McKenna Scotland 3 0 0 Grant Hanley Scotland 3 0 0 Angus Gunn Scotland 3 0 0 Lawrence Shankland Scotland 3 0 0 Jonathan Tah Germany 3 0 0 Billy Gilmour Scotland 3 0 0 Maximilian Mittelstädt Germany 3 0 0 Jack Hendry Scotland 3 0 0 John McGinn Scotland 3 0 0 Ryan Christie Scotland 3 0 0 Anthony Ralston Scotland 3 0 0 Callum McGregor Scotland 3 0 0 Andy Robertson Scotland 3 0 0 Martin Ádám Hungary 3 0 0 Péter Gulácsi Hungary 3 0 0 Silvan Widmer Switzerland 3 0 0 Ádám Nagy Hungary 3 0 0 Zeki Amdouni Switzerland 3 0 0 Márton Dárdai Hungary 3 0 0 Milos Kerkez Hungary 3 0 0 Leonidas Stergiou Switzerland 3 0 0 Vincent Sierro Switzerland 3 0 0 Josip Sutalo Croatia 3 0 0 Dominik Livakovic Croatia 3 0 0 Mario Pasalic Croatia 3 0 0 Lovro Majer Croatia 3 0 0 Unai Simón Spain 3 0 0 Aymeric Laporte Spain 3 0 0 Josko Gvardiol Croatia 3 0 0 Berat Djimsiti Albania 3 0 0 Arlind Ajeti Albania 3 0 0 Andrea Cambiaso Italy 3 0 0 Mario Mitaj Albania 3 0 0 Jorginho Italy 3 0 0 Matteo Darmian Italy 3 0 0 Ylber Ramadani Albania 3 0 0 Riccardo Calafiori Italy 3 0 0 Thomas Strakosha Albania 3 0 0 Jan Bednarek Poland 3 0 0 Georginio Wijnaldum Netherlands 3 0 0 Denzel Dumfries Netherlands 3 0 0 Przemyslaw Frankowski Poland 3 0 0 Micky van de Ven Netherlands 3 0 0 Zan Celar Slovenia 3 0 0 Thomas Delaney Denmark 3 0 0 Andreas Skov Olsen Denmark 3 0 0 Benjamin Verbic Slovenia 3 0 0 Christian Nørgaard Denmark 3 0 0 Predrag Rajkovic Serbia 3 0 0 Andrija Zivkovic Serbia 3 0 0 Milos Veljkovic Serbia 3 0 0 Dusan Tadic Serbia 3 0 0 Ivan Ilic Serbia 3 0 0 Strahinja Pavlovic Serbia 3 0 0 Nikola Milenkovic Serbia 3 0 0 Sasa Lukic Serbia 3 0 0 Kobbie Mainoo England 3 0 0 Filip Mladenovic Serbia 3 0 0 Artem Dovbyk Ukraine 3 0 0 Illia Zabarnyi Ukraine 3 0 0 Ruslan Malinovskyi Ukraine 3 0 0 Andrii Yarmolenko Ukraine 3 0 0 Oleksandr Tymchyk Ukraine 3 0 0 Mykola Matviienko Ukraine 3 0 0 Valentin Mihaila Romania 3 0 0 Nicusor Bancu Romania 3 0 0 Loïs Openda Belgium 3 0 0 Jan Vertonghen Belgium 3 0 0 Arthur Theate Belgium 3 0 0 Konrad Laimer Austria 3 0 0 Alexander Prass Austria 3 0 0 Patrick Pentz Austria 3 0 0 Olivier Giroud France 3 0 0 Randal Kolo Muani France 3 0 0 Ferdi Kadioglu Türkiye 3 0 0 Giorgi Gvelesiani Georgia 3 0 0 Kaan Ayhan Türkiye 3 0 0 Solomon Kverkvelia Georgia 3 0 0 Samet Akaydin Türkiye 3 0 0 Rafael Leão Portugal 3 0 0 João Cancelo Portugal 3 0 0 Rúben Dias Portugal 3 0 0 Jindrich Stanek Czechia 3 0 0 Vladimír Coufal Czechia 3 0 0 Pepe Portugal 3 0 0 Pedro Neto Portugal 3 0 0 Robin Hranác Czechia 3 0 0 Tomás Holes Czechia 3 0 0 Rúben Neves Portugal 3 0 0 Antonín Barák Czechia 3 0 0 Mojmír Chytil Czechia 3 0 0 David Raum Germany 2 0 0 Kieran Tierney Scotland 2 0 0 László Kleinheisler Hungary 2 0 0 Attila Szalai Hungary 2 0 0 Attila Fiola Hungary 2 0 0 Zsolt Nagy Hungary 2 0 0 Álex Grimaldo Spain 2 0 0 Jesús Navas Spain 2 0 0 Josip Stanisic Croatia 2 0 0 Álex Baena Spain 2 0 0 Martín Zubimendi Spain 2 0 0 Marin Pongracic Croatia 2 0 0 Josip Juranovic Croatia 2 0 0 Ernest Muçi Albania 2 0 0 Nicolò Fagioli Italy 2 0 0 Elseid Hysaj Albania 2 0 0 Giacomo Raspadori Italy 2 0 0 Bartosz Slisz Poland 2 0 0 Pawel Dawidowicz Poland 2 0 0 Lutsharel Geertruida Netherlands 2 0 0 Sebastian Szymanski Poland 2 0 0 Wojciech Szczesny Poland 2 0 0 Jakub Piotrowski Poland 2 0 0 Jure Balkovec Slovenia 2 0 0 Josip Ilicic Slovenia 2 0 0 Kasper Dolberg Denmark 2 0 0 Eberechi Eze England 2 0 0 Nemanja Gudelj Serbia 2 0 0 Veljko Birmancevic Serbia 2 0 0 Lazar Samardzic Serbia 2 0 0 Jarrod Bowen England 2 0 0 Bogdan Racovitan Romania 2 0 0 Anatolii Trubin Ukraine 2 0 0 Taras Stepanenko Ukraine 2 0 0 Darius Olaru Romania 2 0 0 Adrian Rus Romania 2 0 0 Deian Sorescu Romania 2 0 0 George Puscas Romania 2 0 0 Norbert Gyömbér Slovakia 2 0 0 Adam Obert Slovakia 2 0 0 Matús Bero Slovakia 2 0 0 Zeno Debast Belgium 2 0 0 László Bénes Slovakia 2 0 0 Dávid Duris Slovakia 2 0 0 Kevin Danso Austria 2 0 0 Philipp Lienhart Austria 2 0 0 Phillipp Mwene Austria 2 0 0 Max Wöber Austria 2 0 0 Eduardo Camavinga France 2 0 0 Zeki Çelik Türkiye 2 0 0 Ismail Yüksek Türkiye 2 0 0 Budu Zivzivadze Georgia 2 0 0 Abdülkerim Bardakci Türkiye 2 0 0 Otar Kiteishvili Georgia 2 0 0 Mert Günok Türkiye 2 0 0 Sandro Altunashvili Georgia 2 0 0 Salih Özcan Türkiye 2 0 0 Jan Kuchta Czechia 2 0 0 António Silva Portugal 2 0 0 Petr Sevcík Czechia 2 0 0 João Neves Portugal 2 0 0 Gonçalo Inácio Portugal 2 0 0 Chris Führich Germany 1 0 0 Pascal Groß Germany 1 0 0 Thomas Müller Germany 1 0 0 Ryan Porteous Scotland 1 0 0 Stuart Armstrong Scotland 1 0 0 Maximilian Beier Germany 1 0 0 Endre Botka Hungary 1 0 0 Callum Styles Hungary 1 0 0 Ádám Lang Hungary 1 0 0 David Raya Spain 1 0 0 Nacho Spain 1 0 0 Dani Vivian Spain 1 0 0 Luka Ivanusec Croatia 1 0 0 Fermín López Spain 1 0 0 Joselu Spain 1 0 0 Gianluca Mancini Italy 1 0 0 Stephan El Shaarawy Italy 1 0 0 Iván Balliu Albania 1 0 0 Medon Berisha Albania 1 0 0 Taras Romanczuk Poland 1 0 0 Kamil Grosicki Poland 1 0 0 Bartosz Salamon Poland 1 0 0 Lukasz Skorupski Poland 1 0 0 Steven Bergwijn Netherlands 1 0 0 Michal Skóras Poland 1 0 0 Zan Vipotnik Slovenia 1 0 0 Srdjan Mijailovic Serbia 1 0 0 Mijat Gacinovic Serbia 1 0 0 Filip Kostic Serbia 1 0 0 Ezri Konsa England 1 0 0 Ivan Toney England 1 0 0 Vladyslav Vanat Ukraine 1 0 0 Andrii Lunin Ukraine 1 0 0 Viktor Tsyhankov Ukraine 1 0 0 Vasile Mogos Romania 1 0 0 Alexandru Cicâldau Romania 1 0 0 Vitalii Mykolenko Ukraine 1 0 0 Yukhym Konoplia Ukraine 1 0 0 Oleksandr Zubkov Ukraine 1 0 0 Oleksandr Svatok Ukraine 1 0 0 Lubomír Tupta Slovakia 1 0 0 Kingsley Coman France 1 0 0 Leopold Querfeld Austria 1 0 0 Nika Kvekveskiri Georgia 1 0 0 Yunus Akgün Türkiye 1 0 0 Altay Bayindir Türkiye 1 0 0 Okay Yokuslu Türkiye 1 0 0 Matheus Nunes Portugal 1 0 0 Pavel Sulc Czechia 1 0 0 Danilo Pereira Portugal 1 0 0 Gonçalo Ramos Portugal 1 0 0 David Doudera Czechia 1 0 0 Matej Kovár Czechia 1 0 0 Steven Zuber Switzerland 1 0 0 Full stats Powered by France - 9/2 5.50 to win Euro 2024 Form - P4 W2 D2 L0 GF3 GA1 Highest goalscorer - Kylian Mbappe (1) Most assists - N/A Chances created - Joules Kounde (10) Shots on target - Kylian Mbappe (6) Most fouls - N'Golo Kante/Adrien Rabiot (5) Fouls won - Theo Hernandez (8) Results - 1-0 v Austria, 0-0 v Netherlands, 1-1 v Poland, 1-0 v Belgium (L16) Quarter-Final #3 - England v Switzerland - Saturday 17:00 England 11/102.11 v Draw 15/82.88 v Switzerland 11/43.75 England - 7/2 4.50 favourites to win Euro 2024 Form - P4 W2 D2 L0 GF4 GA2 Highest goalscorer - Harry Kane/Jude Bellingham (2) Most assists - Marc Guehi/Ivan Toney (1) Chances created - Kieran Trippier (7) Shots on target - Harry Kane (4) Most fouls - Conor Gallagher (5) Fouls won - Jude Bellingham (9) Results - 1-0 v Serbia, 1-1 v Denmark, 0-0 v Slovenia, 2-1 v Slovakia (L16 - AET) Uefa European Championship Finals - Top 8 Fouls Won Player Team Apps Fouls Won Fouls Won/90* Denis Alibec Romania 2 3 10 Ivan Toney England 1 3 9 Petr Sevcík Czechia 2 2 9 Lubomír Tupta Slovakia 1 1 8.2 Eduardo Camavinga France 2 4 7.5 Eberechi Eze England 2 4 6.3 Arbër Hoxha Albania 3 3 5.7 Dodi Lukébakio Belgium 3 4 5.6 Randal Kolo Muani France 3 3 5.3 Bruno Petkovic Croatia 2 5 5.2 Vasile Mogos Romania 1 2 4.7 Zsolt Nagy Hungary 2 1 4.7 Vladyslav Vanat Ukraine 1 1 4.5 Bradley Barcola France 1 3 4.4 Kenny McLean Scotland 3 2 4.4 Armando Broja Albania 2 5 4.2 Wout Weghorst Netherlands 4 2 4.1 Ryan Christie Scotland 3 4 4 Olivier Giroud France 3 2 4 Stephan El Shaarawy Italy 1 2 4 Oleksandr Zubkov Ukraine 1 1 3.9 Conor Gallagher England 4 5 3.8 Ismail Yüksek Türkiye 2 4 3.8 Veljko Birmancevic Serbia 2 1 3.8 Gonçalo Ramos Portugal 1 1 3.8 Donyell Malen Netherlands 3 6 3.7 Kevin Danso Austria 2 5 3.7 Micky van de Ven Netherlands 3 2 3.7 Christoph Baumgartner Austria 3 8 3.6 Zeki Amdouni Switzerland 3 2 3.5 John McGinn Scotland 3 9 3.5 Mattia Zaccagni Italy 3 3 3.4 Maximilian Mittelstädt Germany 3 9 3.4 Breel Embolo Switzerland 4 7 3.4 Okay Yokuslu Türkiye 1 1 3.3 Fermín López Spain 1 1 3.2 Zuriko Davitashvili Georgia 4 4 3.2 Roland Sallai Hungary 3 9 3 Mateo Retegui Italy 4 5 3 Josip Ilicic Slovenia 2 1 3 Davide Frattesi Italy 4 6 2.9 Fabian Rieder Switzerland 4 5 2.9 Norbert Gyömbér Slovakia 2 1 2.9 Dan Ndoye Switzerland 4 10 2.9 Rey Manaj Albania 3 5 2.9 Marko Arnautovic Austria 3 6 2.8 Vincent Sierro Switzerland 3 1 2.8 Jamal Musiala Germany 4 9 2.7 Baris Alper Yilmaz Türkiye 3 8 2.7 Milos Kerkez Hungary 3 7 2.6 Khvicha Kvaratskhelia Georgia 4 10 2.6 Vitinha Portugal 3 7 2.6 Georginio Wijnaldum Netherlands 3 2 2.6 Yunus Akgün Türkiye 1 2 2.6 Jarrod Bowen England 2 1 2.6 Tomás Chory Czechia 2 1 2.6 Mojmír Chytil Czechia 3 3 2.5 Giorgi Kochorashvili Georgia 4 10 2.5 Filip Mladenovic Serbia 3 3 2.5 Rafael Leão Portugal 3 5 2.4 Adam Buksa Poland 2 4 2.4 Sebastian Szymanski Poland 2 3 2.4 Ferdi Kadioglu Türkiye 3 7 2.3 Ousmane Dembélé France 3 6 2.3 Dusan Tadic Serbia 3 4 2.3 Robert Lewandowski Poland 2 3 2.3 Ondrej Lingr Czechia 3 2 2.3 Antonín Barák Czechia 3 1 2.3 Aleksandar Mitrovic Serbia 3 6 2.2 Jérémy Doku Belgium 4 8 2.2 Tomás Suslov Slovakia 4 3 2.2 Marc Cucurella Spain 3 6 2.2 Jude Bellingham England 4 9 2.2 Nicola Zalewski Poland 3 6 2.2 João Palhinha Portugal 3 5 2.1 Martin Ádám Hungary 3 1 2.1 Leandro Trossard Belgium 3 4 2.1 Jasir Asani Albania 3 5 2.1 Trent Alexander-Arnold England 3 3 2.1 Karol Swiderski Poland 3 2 2.1 Matej Jurásek Czechia 2 1 2 Ylber Ramadani Albania 3 6 2 Harry Kane England 4 8 2 Lukás Haraslín Slovakia 4 6 2 Théo Hernández France 4 8 2 Scott McTominay Scotland 3 6 2 Steven Bergwijn Netherlands 1 1 2 Kaan Ayhan Türkiye 3 4 2 Patrick Wimmer Austria 3 3 2 Orkun Kökçü Türkiye 3 3 2 Johan Bakayoko Belgium 2 1 2 Salih Özcan Türkiye 2 1 2 Lukás Provod Czechia 3 5 1.9 Ianis Hagi Romania 4 4 1.9 Taulant Seferi Albania 2 2 1.9 Bukayo Saka England 4 7 1.9 Memphis Depay Netherlands 4 7 1.9 Jonas Wind Denmark 4 4 1.9 Diogo Jota Portugal 3 2 1.9 Georges Mikautadze Georgia 4 7 1.8 Phillipp Mwene Austria 2 3 1.8 Michel Aebischer Switzerland 4 7 1.8 Andrii Yarmolenko Ukraine 3 2 1.7 Ondrej Duda Slovakia 4 6 1.7 Lutsharel Geertruida Netherlands 2 2 1.7 Leroy Sané Germany 4 3 1.7 Kylian Mbappé France 3 5 1.7 Josip Sutalo Croatia 3 5 1.7 Lorenzo Pellegrini Italy 4 4 1.6 David Raum Germany 2 2 1.6 Bartosz Slisz Poland 2 2 1.6 Emre Can Germany 3 1 1.6 Milan Skriniar Slovakia 4 7 1.6 Xavi Simons Netherlands 4 5 1.6 Mateo Kovacic Croatia 3 4 1.6 Andraz Sporar Slovenia 4 6 1.6 Luka Lochoshvili Georgia 4 3 1.6 Jakub Piotrowski Poland 2 1 1.6 Cody Gakpo Netherlands 4 6 1.6 Arda Güler Türkiye 3 3 1.6 Merih Demiral Türkiye 3 2 1.6 Márton Dárdai Hungary 3 3 1.5 Mykhailo Mudryk Ukraine 2 3 1.5 Mert Müldür Türkiye 2 3 1.5 Alexander Prass Austria 3 2 1.5 Antoine Griezmann France 4 5 1.5 Giovanni Di Lorenzo Italy 4 6 1.5 Alessandro Bastoni Italy 4 6 1.5 Kevin De Bruyne Belgium 4 6 1.5 Bruno Fernandes Portugal 3 5 1.5 Jakub Moder Poland 3 3 1.5 Attila Fiola Hungary 2 3 1.5 Mikel Oyarzabal Spain 4 2 1.5 Roman Yaremchuk Ukraine 3 2 1.5 Krzysztof Piatek Poland 1 1 1.5 Pedri Spain 3 3 1.5 Marius Marin Romania 4 5 1.5 Volodymyr Brazhko Ukraine 3 3 1.5 Callum Styles Hungary 1 1 1.5 Barnabás Varga Hungary 3 4 1.4 Viktor Tsyhankov Ukraine 1 1 1.4 Giorgi Tsitaishvili Georgia 4 3 1.4 Stanislav Lobotka Slovakia 4 6 1.4 Orel Mangala Belgium 4 2 1.4 Aurélien Tchouaméni France 3 4 1.4 Oleksandr Tymchyk Ukraine 3 3 1.4 Rodri Spain 3 4 1.4 Kobbie Mainoo England 3 2 1.4 Erik Janza Slovenia 3 4 1.3 Ivan Ilic Serbia 3 3 1.3 Jack Hendry Scotland 3 4 1.3 Kristjan Asllani Albania 3 4 1.3 Jan Bednarek Poland 3 4 1.3 Strahinja Pavlovic Serbia 3 4 1.3 Tomás Soucek Czechia 3 4 1.3 Francisco Conceição Portugal 3 2 1.3 João Cancelo Portugal 3 4 1.3 Kieran Tierney Scotland 2 2 1.3 Toni Kroos Germany 4 5 1.3 Ché Adams Scotland 3 3 1.3 Benjamin Verbic Slovenia 3 1 1.3 Benjamin Sesko Slovenia 4 5 1.3 Radu Dragusin Romania 4 5 1.3 Lovro Majer Croatia 3 2 1.3 Rasmus Højlund Denmark 4 4 1.2 Andrea Cambiaso Italy 3 1 1.2 Cole Palmer England 2 1 1.2 António Silva Portugal 2 1 1.2 Nuno Mendes Portugal 3 4 1.2 Marcus Thuram France 3 3 1.2 Philipp Lienhart Austria 2 2 1.2 Dani Olmo Spain 3 2 1.2 João Neves Portugal 2 1 1.2 Marc Guéhi England 4 5 1.2 Pavel Sulc Czechia 1 1 1.1 Andrej Kramaric Croatia 3 3 1.1 Ilkay Gündogan Germany 4 4 1.1 Kieran Trippier England 4 4 1.1 Thomas Delaney Denmark 3 1 1.1 Giacomo Raspadori Italy 2 1 1.1 Phil Foden England 4 4 1.1 Florian Grillitsch Austria 3 2 1.1 Christian Eriksen Denmark 4 4 1 Anthony Ralston Scotland 3 3 1 Juraj Kucka Slovakia 4 4 1 Lamine Yamal Spain 4 3 1 Pierre-Emile Højbjerg Denmark 4 4 1 Nicolae Stanciu Romania 4 4 1 Fabian Schär Switzerland 4 4 1 Amadou Onana Belgium 4 4 1 Otar Kakabadze Georgia 4 4 1 Josko Gvardiol Croatia 3 3 1 Mario Mitaj Albania 3 3 1 Nikola Milenkovic Serbia 3 3 1 Mykola Matviienko Ukraine 3 3 1 Stefan Posch Austria 3 3 1 Marin Pongracic Croatia 2 2 1 Jon Gorenc Stankovic Slovenia 4 1 1 Nemanja Gudelj Serbia 2 1 1 Nacho Spain 1 1 1 Dani Vivian Spain 1 1 1 Gianluca Mancini Italy 1 1 1 Iván Balliu Albania 1 1 1 João Félix Portugal 1 1 1 Josip Juranovic Croatia 2 1 1 Ferran Torres Spain 3 1 0.9 Attila Szalai Hungary 2 1 0.9 Pepe Portugal 3 3 0.9 Adam Gnezda Cerin Slovenia 4 4 0.9 Niclas Füllkrug Germany 4 1 0.9 Denis Dragus Romania 4 3 0.9 Romano Schmid Austria 3 1 0.9 Luka Jovic Serbia 3 1 0.9 Adrien Rabiot France 4 3 0.9 Robin Le Normand Spain 4 3 0.9 Kwadwo Duah Switzerland 3 1 0.8 Adam Hlozek Czechia 2 1 0.8 Mykola Shaparenko Ukraine 3 2 0.8 Tijjani Reijnders Netherlands 4 3 0.8 Valentin Mihaila Romania 3 1 0.8 Álvaro Morata Spain 4 2 0.8 Federico Dimarco Italy 3 2 0.8 Andreas Christensen Denmark 4 3 0.8 Luka Modric Croatia 3 2 0.8 Razvan Marin Romania 4 3 0.8 Nico Schlotterbeck Germany 2 1 0.8 Antonio Rüdiger Germany 4 3 0.8 Granit Xhaka Switzerland 4 3 0.8 Virgil van Dijk Netherlands 4 3 0.8 Jannik Vestergaard Denmark 4 3 0.8 Timi Max Elsnik Slovenia 4 3 0.8 Florinel Coman Romania 2 1 0.8 Jonathan Tah Germany 3 2 0.7 Pedro Neto Portugal 3 1 0.7 Ante Budimir Croatia 3 1 0.7 Andreas Skov Olsen Denmark 3 1 0.7 Dávid Hancko Slovakia 4 3 0.7 Robert Andrich Germany 4 2 0.7 Rubén Vargas Switzerland 4 2 0.7 Artem Dovbyk Ukraine 3 2 0.7 Gianluca Scamacca Italy 4 2 0.7 Zan Karnicnik Slovenia 4 3 0.7 Fabián Ruiz Spain 3 2 0.7 Dani Carvajal Spain 3 2 0.7 Heorhii Sudakov Ukraine 3 2 0.7 Bryan Cristante Italy 3 1 0.7 Andy Robertson Scotland 3 2 0.7 Tomás Holes Czechia 3 2 0.7 Dominik Szoboszlai Hungary 3 2 0.7 Willi Orbán Hungary 3 2 0.7 András Schäfer Hungary 3 2 0.7 Berat Djimsiti Albania 3 2 0.7 Riccardo Calafiori Italy 3 2 0.7 Jakub Kiwior Poland 3 2 0.7 Nicusor Bancu Romania 3 2 0.7 Marcel Sabitzer Austria 3 2 0.7 Luka Sucic Croatia 3 1 0.6 Alexander Bah Denmark 4 2 0.6 Kacper Urbanski Poland 3 1 0.6 Bernardo Silva Portugal 3 2 0.6 Youri Tielemans Belgium 3 1 0.6 Kai Havertz Germany 4 2 0.6 Petar Stojanovic Slovenia 4 2 0.6 Matteo Darmian Italy 3 1 0.6 Nicolò Barella Italy 4 2 0.5 Ivan Schranz Slovakia 4 2 0.5 Dusan Vlahovic Serbia 3 1 0.5 Romelu Lukaku Belgium 4 2 0.5 Ricardo Rodríguez Switzerland 4 2 0.5 Wout Faes Belgium 4 2 0.5 Mike Maignan France 4 2 0.5 Jules Koundé France 4 2 0.5 Dayot Upamecano France 4 2 0.5 Solomon Kverkvelia Georgia 3 1 0.5 David Strelec Slovakia 4 1 0.5 Billy Gilmour Scotland 3 1 0.5 Anzor Mekvabishvili Georgia 3 1 0.5 Peter Pekarík Slovakia 4 2 0.5 Kenan Yildiz Türkiye 3 1 0.5 Jan Oblak Slovenia 4 2 0.5 John Stones England 4 2 0.5 Denis Vavro Slovakia 4 2 0.5 Florian Wirtz Germany 4 1 0.4 Bendegúz Bolla Hungary 3 1 0.4 Konrad Laimer Austria 3 1 0.4 Róbert Bozeník Slovakia 4 1 0.4 Sasa Lukic Serbia 3 1 0.4 Oleksandr Zinchenko Ukraine 3 1 0.4 Jorginho Italy 3 1 0.4 Yannick Carrasco Belgium 4 1 0.4 Grant Hanley Scotland 3 1 0.4 Aymeric Laporte Spain 3 1 0.4 Nico Williams Spain 3 1 0.4 Silvan Widmer Switzerland 3 1 0.4 Giorgi Chakvetadze Georgia 4 1 0.4 Callum McGregor Scotland 3 1 0.4 Morten Hjulmand Denmark 3 1 0.4 Piotr Zielinski Poland 3 1 0.4 Federico Chiesa Italy 4 1 0.3 Dennis Man Romania 4 1 0.3 Hakan Çalhanoglu Türkiye 3 1 0.3 Denzel Dumfries Netherlands 3 1 0.3 Przemyslaw Frankowski Poland 3 1 0.3 Predrag Rajkovic Serbia 3 1 0.3 Milos Veljkovic Serbia 3 1 0.3 Jan Vertonghen Belgium 3 1 0.3 Patrick Pentz Austria 3 1 0.3 Vladimír Coufal Czechia 3 1 0.3 Joakim Mæhle Denmark 4 1 0.3 Jan Mlakar Slovenia 4 1 0.3 Jerdy Schouten Netherlands 4 1 0.3 N'Golo Kanté France 4 1 0.3 Remo Freuler Switzerland 4 1 0.3 Andrei Ratiu Romania 4 1 0.3 Manuel Neuer Germany 4 1 0.3 Gianluigi Donnarumma Italy 4 1 0.3 Andrei Burca Romania 4 1 0.3 William Saliba France 4 1 0.3 Giorgi Mamardashvili Georgia 4 1 0.3 Guram Kashia Georgia 4 1 0.3 Cristiano Ronaldo Portugal 4 1 0.2 Vanja Drkusic Slovenia 4 1 0.2 Declan Rice England 4 1 0.2 Kyle Walker England 4 1 0.2 Martin Dúbravka Slovakia 4 1 0.2 Joshua Kimmich Germany 4 0 0 Manuel Akanji Switzerland 4 0 0 Yann Sommer Switzerland 4 0 0 Mikel Merino Spain 4 0 0 Bart Verbruggen Netherlands 4 0 0 Nathan Aké Netherlands 4 0 0 Stefan de Vrij Netherlands 4 0 0 Joey Veerman Netherlands 4 0 0 Joachim Andersen Denmark 4 0 0 Kasper Schmeichel Denmark 4 0 0 Yussuf Poulsen Denmark 4 0 0 Jaka Bijol Slovenia 4 0 0 Victor Kristiansen Denmark 4 0 0 Jordan Pickford England 4 0 0 Florin Nita Romania 4 0 0 Koen Casteels Belgium 4 0 0 Timothy Castagne Belgium 4 0 0 Lasha Dvali Georgia 4 0 0 Nélson Semedo Portugal 4 0 0 Diogo Costa Portugal 4 0 0 Scott McKenna Scotland 3 0 0 Angus Gunn Scotland 3 0 0 Lawrence Shankland Scotland 3 0 0 Péter Gulácsi Hungary 3 0 0 Ádám Nagy Hungary 3 0 0 Leonidas Stergiou Switzerland 3 0 0 Dominik Livakovic Croatia 3 0 0 Mario Pasalic Croatia 3 0 0 Ivan Perisic Croatia 3 0 0 Marcelo Brozovic Croatia 3 0 0 Unai Simón Spain 3 0 0 Qazim Laçi Albania 3 0 0 Nedim Bajrami Albania 3 0 0 Arlind Ajeti Albania 3 0 0 Thomas Strakosha Albania 3 0 0 Zan Celar Slovenia 3 0 0 Christian Nørgaard Denmark 3 0 0 Andrija Zivkovic Serbia 3 0 0 Sergej Milinkovic-Savic Serbia 3 0 0 Illia Zabarnyi Ukraine 3 0 0 Ruslan Malinovskyi Ukraine 3 0 0 Loïs Openda Belgium 3 0 0 Arthur Theate Belgium 3 0 0 Nicolas Seiwald Austria 3 0 0 Michael Gregoritsch Austria 3 0 0 Kerem Aktürkoglu Türkiye 3 0 0 Giorgi Gvelesiani Georgia 3 0 0 Samet Akaydin Türkiye 3 0 0 Rúben Dias Portugal 3 0 0 Ladislav Krejcí Czechia 3 0 0 Jindrich Stanek Czechia 3 0 0 Robin Hranác Czechia 3 0 0 Rúben Neves Portugal 3 0 0 László Kleinheisler Hungary 2 0 0 Álex Grimaldo Spain 2 0 0 Jesús Navas Spain 2 0 0 Josip Stanisic Croatia 2 0 0 Álex Baena Spain 2 0 0 Martín Zubimendi Spain 2 0 0 Ernest Muçi Albania 2 0 0 Nicolò Fagioli Italy 2 0 0 Elseid Hysaj Albania 2 0 0 Pawel Dawidowicz Poland 2 0 0 Wojciech Szczesny Poland 2 0 0 Jeremie Frimpong Netherlands 2 0 0 Jure Balkovec Slovenia 2 0 0 Kasper Dolberg Denmark 2 0 0 Lazar Samardzic Serbia 2 0 0 Bogdan Racovitan Romania 2 0 0 Anatolii Trubin Ukraine 2 0 0 Taras Stepanenko Ukraine 2 0 0 Darius Olaru Romania 2 0 0 Adrian Rus Romania 2 0 0 Deian Sorescu Romania 2 0 0 George Puscas Romania 2 0 0 Adam Obert Slovakia 2 0 0 Matús Bero Slovakia 2 0 0 Zeno Debast Belgium 2 0 0 László Bénes Slovakia 2 0 0 Dávid Duris Slovakia 2 0 0 Gernot Trauner Austria 2 0 0 Max Wöber Austria 2 0 0 Zeki Çelik Türkiye 2 0 0 Budu Zivzivadze Georgia 2 0 0 Abdülkerim Bardakci Türkiye 2 0 0 Yusuf Yazici Türkiye 2 0 0 Otar Kiteishvili Georgia 2 0 0 Mert Günok Türkiye 2 0 0 Sandro Altunashvili Georgia 2 0 0 Jan Kuchta Czechia 2 0 0 David Jurásek Czechia 2 0 0 Diogo Dalot Portugal 2 0 0 Patrik Schick Czechia 2 0 0 Gonçalo Inácio Portugal 2 0 0 Chris Führich Germany 1 0 0 Pascal Groß Germany 1 0 0 Thomas Müller Germany 1 0 0 Ryan Porteous Scotland 1 0 0 Stuart Armstrong Scotland 1 0 0 Maximilian Beier Germany 1 0 0 Endre Botka Hungary 1 0 0 Xherdan Shaqiri Switzerland 1 0 0 Ádám Lang Hungary 1 0 0 David Raya Spain 1 0 0 Luka Ivanusec Croatia 1 0 0 Joselu Spain 1 0 0 Ayoze Pérez Spain 1 0 0 Klaus Gjasula Albania 1 0 0 Medon Berisha Albania 1 0 0 Taras Romanczuk Poland 1 0 0 Kamil Grosicki Poland 1 0 0 Bartosz Salamon Poland 1 0 0 Lukasz Skorupski Poland 1 0 0 Michal Skóras Poland 1 0 0 Zan Vipotnik Slovenia 1 0 0 Mikkel Damsgaard Denmark 1 0 0 Srdjan Mijailovic Serbia 1 0 0 Mijat Gacinovic Serbia 1 0 0 Filip Kostic Serbia 1 0 0 Ollie Watkins England 1 0 0 Ezri Konsa England 1 0 0 Andrii Lunin Ukraine 1 0 0 Alexandru Cicâldau Romania 1 0 0 Vitalii Mykolenko Ukraine 1 0 0 Yukhym Konoplia Ukraine 1 0 0 Oleksandr Svatok Ukraine 1 0 0 Kingsley Coman France 1 0 0 Leopold Querfeld Austria 1 0 0 Nika Kvekveskiri Georgia 1 0 0 Cenk Tosun Türkiye 1 0 0 Altay Bayindir Türkiye 1 0 0 Matheus Nunes Portugal 1 0 0 Danilo Pereira Portugal 1 0 0 David Doudera Czechia 1 0 0 Václav Cerny Czechia 1 0 0 Matej Kovár Czechia 1 0 0 Steven Zuber Switzerland 1 0 0 Full stats Powered by Switzerland - 16/1 17.00 to win Euro 2024 Form - P4 W2 D2 L0 GF7 GA3 Highest goalscorer - 7 Players (1) Most assists - Michel Aebisher/Remo Freuler (2) Uefa European Championship Finals - Top 6 Assists Player Team Assists Xavi Simons Netherlands 3 Remo Freuler Switzerland 2 Michel Aebischer Switzerland 2 Lamine Yamal Spain 2 Dennis Man Romania 2 Fabián Ruiz Spain 2 Orkun Kökçü Türkiye 2 Joshua Kimmich Germany 1 Ilkay Gündogan Germany 1 Kai Havertz Germany 1 Rubén Vargas Switzerland 1 Mikel Oyarzabal Spain 1 Lorenzo Pellegrini Italy 1 Wout Weghorst Netherlands 1 Nathan Aké Netherlands 1 Cody Gakpo Netherlands 1 Timi Max Elsnik Slovenia 1 Victor Kristiansen Denmark 1 Jonas Wind Denmark 1 Marc Guéhi England 1 Lukás Haraslín Slovakia 1 Romelu Lukaku Belgium 1 Juraj Kucka Slovakia 1 David Strelec Slovakia 1 Giorgi Kochorashvili Georgia 1 Georges Mikautadze Georgia 1 Cristiano Ronaldo Portugal 1 Maximilian Mittelstädt Germany 1 Callum McGregor Scotland 1 Dominik Szoboszlai Hungary 1 Roland Sallai Hungary 1 Pedri Spain 1 Dani Olmo Spain 1 Nico Williams Spain 1 Ante Budimir Croatia 1 Jasir Asani Albania 1 Riccardo Calafiori Italy 1 Piotr Zielinski Poland 1 Ivan Ilic Serbia 1 Oleksandr Zinchenko Ukraine 1 Mykola Shaparenko Ukraine 1 Florian Grillitsch Austria 1 Alexander Prass Austria 1 Christoph Baumgartner Austria 1 Arda Güler Türkiye 1 Kaan Ayhan Türkiye 1 Vladimír Coufal Czechia 1 Robin Hranác Czechia 1 David Raum Germany 1 Nico Schlotterbeck Germany 1 Phillipp Mwene Austria 1 Ismail Yüksek Türkiye 1 Thomas Müller Germany 1 Ivan Toney England 1 Florian Wirtz Germany 0 Leroy Sané Germany 0 Robert Andrich Germany 0 Manuel Neuer Germany 0 Antonio Rüdiger Germany 0 Jamal Musiala Germany 0 Toni Kroos Germany 0 Niclas Füllkrug Germany 0 Granit Xhaka Switzerland 0 Fabian Rieder Switzerland 0 Ricardo Rodríguez Switzerland 0 Manuel Akanji Switzerland 0 Yann Sommer Switzerland 0 Breel Embolo Switzerland 0 Fabian Schär Switzerland 0 Dan Ndoye Switzerland 0 Álvaro Morata Spain 0 Robin Le Normand Spain 0 Mikel Merino Spain 0 Gianluigi Donnarumma Italy 0 Gianluca Scamacca Italy 0 Davide Frattesi Italy 0 Giovanni Di Lorenzo Italy 0 Nicolò Barella Italy 0 Federico Chiesa Italy 0 Mateo Retegui Italy 0 Alessandro Bastoni Italy 0 Tijjani Reijnders Netherlands 0 Bart Verbruggen Netherlands 0 Jerdy Schouten Netherlands 0 Memphis Depay Netherlands 0 Stefan de Vrij Netherlands 0 Joey Veerman Netherlands 0 Virgil van Dijk Netherlands 0 Andreas Christensen Denmark 0 Adam Gnezda Cerin Slovenia 0 Jan Oblak Slovenia 0 Jannik Vestergaard Denmark 0 Andraz Sporar Slovenia 0 Jan Mlakar Slovenia 0 Benjamin Sesko Slovenia 0 Pierre-Emile Højbjerg Denmark 0 Zan Karnicnik Slovenia 0 Joachim Andersen Denmark 0 Joakim Mæhle Denmark 0 Vanja Drkusic Slovenia 0 Kasper Schmeichel Denmark 0 Yussuf Poulsen Denmark 0 Alexander Bah Denmark 0 Jaka Bijol Slovenia 0 Christian Eriksen Denmark 0 Jon Gorenc Stankovic Slovenia 0 Rasmus Højlund Denmark 0 Petar Stojanovic Slovenia 0 John Stones England 0 Kieran Trippier England 0 Phil Foden England 0 Declan Rice England 0 Bukayo Saka England 0 Harry Kane England 0 Conor Gallagher England 0 Jude Bellingham England 0 Jordan Pickford England 0 Kyle Walker England 0 Andrei Ratiu Romania 0 Radu Dragusin Romania 0 Nicolae Stanciu Romania 0 Ianis Hagi Romania 0 Andrei Burca Romania 0 Marius Marin Romania 0 Razvan Marin Romania 0 Denis Dragus Romania 0 Florin Nita Romania 0 Dávid Hancko Slovakia 0 Yannick Carrasco Belgium 0 Róbert Bozeník Slovakia 0 Milan Skriniar Slovakia 0 Tomás Suslov Slovakia 0 Wout Faes Belgium 0 Martin Dúbravka Slovakia 0 Peter Pekarík Slovakia 0 Jérémy Doku Belgium 0 Orel Mangala Belgium 0 Stanislav Lobotka Slovakia 0 Ivan Schranz Slovakia 0 Koen Casteels Belgium 0 Kevin De Bruyne Belgium 0 Amadou Onana Belgium 0 Ondrej Duda Slovakia 0 Timothy Castagne Belgium 0 Denis Vavro Slovakia 0 Adrien Rabiot France 0 Mike Maignan France 0 Théo Hernández France 0 William Saliba France 0 Antoine Griezmann France 0 N'Golo Kanté France 0 Jules Koundé France 0 Dayot Upamecano France 0 Giorgi Tsitaishvili Georgia 0 Zuriko Davitashvili Georgia 0 Giorgi Mamardashvili Georgia 0 Luka Lochoshvili Georgia 0 Khvicha Kvaratskhelia Georgia 0 Guram Kashia Georgia 0 Giorgi Chakvetadze Georgia 0 Otar Kakabadze Georgia 0 Lasha Dvali Georgia 0 Nélson Semedo Portugal 0 Diogo Costa Portugal 0 Scott McKenna Scotland 0 Grant Hanley Scotland 0 Angus Gunn Scotland 0 Lawrence Shankland Scotland 0 Ché Adams Scotland 0 Jonathan Tah Germany 0 Billy Gilmour Scotland 0 Kenny McLean Scotland 0 Emre Can Germany 0 Jack Hendry Scotland 0 Scott McTominay Scotland 0 John McGinn Scotland 0 Ryan Christie Scotland 0 Anthony Ralston Scotland 0 Andy Robertson Scotland 0 Barnabás Varga Hungary 0 Martin Ádám Hungary 0 Péter Gulácsi Hungary 0 Silvan Widmer Switzerland 0 Ádám Nagy Hungary 0 Zeki Amdouni Switzerland 0 Márton Dárdai Hungary 0 Kwadwo Duah Switzerland 0 Milos Kerkez Hungary 0 Bendegúz Bolla Hungary 0 Leonidas Stergiou Switzerland 0 Willi Orbán Hungary 0 András Schäfer Hungary 0 Vincent Sierro Switzerland 0 Josip Sutalo Croatia 0 Dominik Livakovic Croatia 0 Mario Pasalic Croatia 0 Ivan Perisic Croatia 0 Ferran Torres Spain 0 Marcelo Brozovic Croatia 0 Lovro Majer Croatia 0 Unai Simón Spain 0 Marc Cucurella Spain 0 Aymeric Laporte Spain 0 Dani Carvajal Spain 0 Josko Gvardiol Croatia 0 Luka Sucic Croatia 0 Luka Modric Croatia 0 Rodri Spain 0 Mateo Kovacic Croatia 0 Andrej Kramaric Croatia 0 Federico Dimarco Italy 0 Qazim Laçi Albania 0 Bryan Cristante Italy 0 Arbër Hoxha Albania 0 Berat Djimsiti Albania 0 Nedim Bajrami Albania 0 Arlind Ajeti Albania 0 Andrea Cambiaso Italy 0 Mario Mitaj Albania 0 Jorginho Italy 0 Rey Manaj Albania 0 Matteo Darmian Italy 0 Ylber Ramadani Albania 0 Kristjan Asllani Albania 0 Mattia Zaccagni Italy 0 Thomas Strakosha Albania 0 Jan Bednarek Poland 0 Georginio Wijnaldum Netherlands 0 Denzel Dumfries Netherlands 0 Jakub Moder Poland 0 Donyell Malen Netherlands 0 Jakub Kiwior Poland 0 Przemyslaw Frankowski Poland 0 Micky van de Ven Netherlands 0 Nicola Zalewski Poland 0 Kacper Urbanski Poland 0 Karol Swiderski Poland 0 Zan Celar Slovenia 0 Thomas Delaney Denmark 0 Morten Hjulmand Denmark 0 Andreas Skov Olsen Denmark 0 Benjamin Verbic Slovenia 0 Erik Janza Slovenia 0 Christian Nørgaard Denmark 0 Trent Alexander-Arnold England 0 Luka Jovic Serbia 0 Dusan Vlahovic Serbia 0 Predrag Rajkovic Serbia 0 Andrija Zivkovic Serbia 0 Milos Veljkovic Serbia 0 Dusan Tadic Serbia 0 Strahinja Pavlovic Serbia 0 Aleksandar Mitrovic Serbia 0 Nikola Milenkovic Serbia 0 Sasa Lukic Serbia 0 Kobbie Mainoo England 0 Sergej Milinkovic-Savic Serbia 0 Filip Mladenovic Serbia 0 Artem Dovbyk Ukraine 0 Illia Zabarnyi Ukraine 0 Roman Yaremchuk Ukraine 0 Volodymyr Brazhko Ukraine 0 Ruslan Malinovskyi Ukraine 0 Andrii Yarmolenko Ukraine 0 Oleksandr Tymchyk Ukraine 0 Mykola Matviienko Ukraine 0 Valentin Mihaila Romania 0 Nicusor Bancu Romania 0 Heorhii Sudakov Ukraine 0 Dodi Lukébakio Belgium 0 Loïs Openda Belgium 0 Jan Vertonghen Belgium 0 Arthur Theate Belgium 0 Leandro Trossard Belgium 0 Youri Tielemans Belgium 0 Stefan Posch Austria 0 Konrad Laimer Austria 0 Nicolas Seiwald Austria 0 Patrick Pentz Austria 0 Olivier Giroud France 0 Kylian Mbappé France 0 Marcus Thuram France 0 Michael Gregoritsch Austria 0 Marcel Sabitzer Austria 0 Aurélien Tchouaméni France 0 Patrick Wimmer Austria 0 Romano Schmid Austria 0 Ousmane Dembélé France 0 Marko Arnautovic Austria 0 Randal Kolo Muani France 0 Ferdi Kadioglu Türkiye 0 Kerem Aktürkoglu Türkiye 0 Giorgi Gvelesiani Georgia 0 Anzor Mekvabishvili Georgia 0 Kenan Yildiz Türkiye 0 Baris Alper Yilmaz Türkiye 0 Solomon Kverkvelia Georgia 0 Hakan Çalhanoglu Türkiye 0 Samet Akaydin Türkiye 0 Merih Demiral Türkiye 0 Rafael Leão Portugal 0 João Cancelo Portugal 0 Rúben Dias Portugal 0 Francisco Conceição Portugal 0 Ladislav Krejcí Czechia 0 Bruno Fernandes Portugal 0 Jindrich Stanek Czechia 0 Pepe Portugal 0 Lukás Provod Czechia 0 Pedro Neto Portugal 0 Ondrej Lingr Czechia 0 Tomás Soucek Czechia 0 Tomás Holes Czechia 0 Rúben Neves Portugal 0 Antonín Barák Czechia 0 Bernardo Silva Portugal 0 Diogo Jota Portugal 0 Vitinha Portugal 0 Mojmír Chytil Czechia 0 Nuno Mendes Portugal 0 João Palhinha Portugal 0 Kieran Tierney Scotland 0 László Kleinheisler Hungary 0 Attila Szalai Hungary 0 Attila Fiola Hungary 0 Zsolt Nagy Hungary 0 Kevin Csoboth Hungary 0 Álex Grimaldo Spain 0 Jesús Navas Spain 0 Josip Stanisic Croatia 0 Álex Baena Spain 0 Martín Zubimendi Spain 0 Marin Pongracic Croatia 0 Bruno Petkovic Croatia 0 Josip Juranovic Croatia 0 Ernest Muçi Albania 0 Nicolò Fagioli Italy 0 Elseid Hysaj Albania 0 Armando Broja Albania 0 Taulant Seferi Albania 0 Giacomo Raspadori Italy 0 Bartosz Slisz Poland 0 Pawel Dawidowicz Poland 0 Lutsharel Geertruida Netherlands 0 Sebastian Szymanski Poland 0 Wojciech Szczesny Poland 0 Jakub Piotrowski Poland 0 Jeremie Frimpong Netherlands 0 Robert Lewandowski Poland 0 Adam Buksa Poland 0 David Brekalo Slovenia 0 Jure Balkovec Slovenia 0 Josip Ilicic Slovenia 0 Kasper Dolberg Denmark 0 Eberechi Eze England 0 Nemanja Gudelj Serbia 0 Veljko Birmancevic Serbia 0 Lazar Samardzic Serbia 0 Jarrod Bowen England 0 Cole Palmer England 0 Bogdan Racovitan Romania 0 Anatolii Trubin Ukraine 0 Denis Alibec Romania 0 Taras Stepanenko Ukraine 0 Darius Olaru Romania 0 Adrian Rus Romania 0 Deian Sorescu Romania 0 Mykhailo Mudryk Ukraine 0 George Puscas Romania 0 Florinel Coman Romania 0 Norbert Gyömbér Slovakia 0 Adam Obert Slovakia 0 Matús Bero Slovakia 0 Zeno Debast Belgium 0 László Bénes Slovakia 0 Dávid Duris Slovakia 0 Johan Bakayoko Belgium 0 Kevin Danso Austria 0 Gernot Trauner Austria 0 Philipp Lienhart Austria 0 Max Wöber Austria 0 Youssouf Fofana France 0 Eduardo Camavinga France 0 Zeki Çelik Türkiye 0 Budu Zivzivadze Georgia 0 Abdülkerim Bardakci Türkiye 0 Yusuf Yazici Türkiye 0 Otar Kiteishvili Georgia 0 Mert Müldür Türkiye 0 Mert Günok Türkiye 0 Sandro Altunashvili Georgia 0 Salih Özcan Türkiye 0 Jan Kuchta Czechia 0 David Jurásek Czechia 0 António Silva Portugal 0 Diogo Dalot Portugal 0 Petr Sevcík Czechia 0 João Neves Portugal 0 Tomás Chory Czechia 0 Patrik Schick Czechia 0 Gonçalo Inácio Portugal 0 Adam Hlozek Czechia 0 Matej Jurásek Czechia 0 Chris Führich Germany 0 Benjamin Henrichs Germany 0 Pascal Groß Germany 0 Waldemar Anton Germany 0 Deniz Undav Germany 0 Ryan Porteous Scotland 0 Lewis Morgan Scotland 0 Stuart Armstrong Scotland 0 Maximilian Beier Germany 0 Dániel Gazdag Hungary 0 Endre Botka Hungary 0 Callum Styles Hungary 0 Xherdan Shaqiri Switzerland 0 Ádám Lang Hungary 0 Renato Steffen Switzerland 0 David Raya Spain 0 Nacho Spain 0 Martin Baturina Croatia 0 Dani Vivian Spain 0 Luka Ivanusec Croatia 0 Fermín López Spain 0 Joselu Spain 0 Ayoze Pérez Spain 0 Borna Sosa Croatia 0 Mirlind Daku Albania 0 Gianluca Mancini Italy 0 Michael Folorunsho Italy 0 Klaus Gjasula Albania 0 Stephan El Shaarawy Italy 0 Iván Balliu Albania 0 Medon Berisha Albania 0 Krzysztof Piatek Poland 0 Taras Romanczuk Poland 0 Kamil Grosicki Poland 0 Daley Blind Netherlands 0 Bartosz Salamon Poland 0 Lukasz Skorupski Poland 0 Steven Bergwijn Netherlands 0 Bartosz Bereszynski Poland 0 Michal Skóras Poland 0 Zan Vipotnik Slovenia 0 Jacob Bruun Larsen Denmark 0 Mikkel Damsgaard Denmark 0 Jasmin Kurtic Slovenia 0 Srdjan Mijailovic Serbia 0 Mijat Gacinovic Serbia 0 Filip Kostic Serbia 0 Ollie Watkins England 0 Anthony Gordon England 0 Ezri Konsa England 0 Vladyslav Vanat Ukraine 0 Andrii Lunin Ukraine 0 Viktor Tsyhankov Ukraine 0 Maksym Talovierov Ukraine 0 Vasile Mogos Romania 0 Alexandru Cicâldau Romania 0 Serhii Sydorchuk Ukraine 0 Vitalii Mykolenko Ukraine 0 Yukhym Konoplia Ukraine 0 Oleksandr Zubkov Ukraine 0 Oleksandr Svatok Ukraine 0 Leo Sauer Slovakia 0 Lubomír Tupta Slovakia 0 Charles De Ketelaere Belgium 0 Kingsley Coman France 0 Andreas Weimann Austria 0 Leopold Querfeld Austria 0 Bradley Barcola France 0 Nika Kvekveskiri Georgia 0 Yunus Akgün Türkiye 0 Cenk Tosun Türkiye 0 Altay Bayindir Türkiye 0 Saba Lobjanidze Georgia 0 Okay Yokuslu Türkiye 0 Giorgi Kvilitaia Georgia 0 Matheus Nunes Portugal 0 João Félix Portugal 0 Pavel Sulc Czechia 0 Danilo Pereira Portugal 0 Gonçalo Ramos Portugal 0 David Doudera Czechia 0 Václav Cerny Czechia 0 Matej Kovár Czechia 0 Steven Zuber Switzerland 0 Robin Koch Germany 0 James Forrest Scotland 0 Zander Clark Scotland 0 Marc-André ter Stegen Germany 0 Tommy Conway Scotland 0 Liam Kelly Scotland 0 Liam Cooper Scotland 0 Ross McCrorie Scotland 0 Ryan Jack Scotland 0 Greg Taylor Scotland 0 Oliver Baumann Germany 0 Loïc Négo Hungary 0 Krisztofer Horváth Hungary 0 Botond Balogh Hungary 0 Yvon Mvogo Switzerland 0 Péter Szappanos Hungary 0 Mihály Kata Hungary 0 Dénes Dibusz Hungary 0 Nico Elvedi Switzerland 0 Ardon Jashari Switzerland 0 Gregor Kobel Switzerland 0 Cédric Zesiger Switzerland 0 Noah Okafor Switzerland 0 Marko Pjaca Croatia 0 Ivica Ivusic Croatia 0 Marco Pasalic Croatia 0 Nediljko Labrovic Croatia 0 Martin Erlic Croatia 0 Nikola Vlasic Croatia 0 Domagoj Vida Croatia 0 Álex Remiro Spain 0 Elhan Kastrati Albania 0 Alessandro Buongiorno Italy 0 Etrit Berisha Albania 0 Enea Mihaj Albania 0 Ardian Ismajli Albania 0 Naser Aliji Albania 0 Amir Abrashi Albania 0 Alex Meret Italy 0 Raoul Bellanova Italy 0 Marash Kumbulla Albania 0 Federico Gatti Italy 0 Guglielmo Vicario Italy 0 Matthijs de Ligt Netherlands 0 Tymoteusz Puchacz Poland 0 Joshua Zirkzee Netherlands 0 Ryan Gravenberch Netherlands 0 Marcin Bulka Poland 0 Mark Flekken Netherlands 0 Justin Bijlow Netherlands 0 Ian Maatsen Netherlands 0 Sebastian Walukiewicz Poland 0 Damian Szymanski Poland 0 Sandi Lovric Slovenia 0 Anders Dreyer Denmark 0 Zanka Denmark 0 Igor Vekic Slovenia 0 Tomi Horvat Slovenia 0 Frederik Rønnow Denmark 0 Vid Belec Slovenia 0 Adrian Zeljkovic Slovenia 0 Miha Blazic Slovenia 0 Rasmus Kristensen Denmark 0 Mathias Jensen Denmark 0 Nino Zugelj Slovenia 0 Simon Kjær Denmark 0 Mads Hermansen Denmark 0 Srdjan Babic Serbia 0 Joe Gomez England 0 Petar Ratkov Serbia 0 Vanja Milinkovic-Savic Serbia 0 Dean Henderson England 0 Aaron Ramsdale England 0 Luke Shaw England 0 Adam Wharton England 0 Uros Spajic Serbia 0 Djordje Petrovic Serbia 0 Nemanja Maksimovic Serbia 0 Nemanja Stojic Serbia 0 Lewis Dunk England 0 Horatiu Moldovan Romania 0 Heorhii Bushchan Ukraine 0 Ionut Nedelcearu Romania 0 Bohdan Mykhailichenko Ukraine 0 Daniel Bîrligea Romania 0 Valerii Bondar Ukraine 0 Adrian Sut Romania 0 Stefan Târnovanu Romania 0 Henrich Ravas Slovakia 0 Matz Sels Belgium 0 Marek Rodák Slovakia 0 Axel Witsel Belgium 0 Aster Vranckx Belgium 0 Tomás Rigo Slovakia 0 Arthur Vermeeren Belgium 0 Thomas Kaminski Belgium 0 Patrik Hrosovsky Slovakia 0 Vernon De Marco Slovakia 0 Maxim De Cuyper Belgium 0 Sebastián Kósa Slovakia 0 Brice Samba France 0 Matthias Seidl Austria 0 Maximilian Entrup Austria 0 Warren Zaïre-Emery France 0 Ibrahima Konaté France 0 Niklas Hedl Austria 0 Heinz Lindner Austria 0 Flavius Daniliuc Austria 0 Florian Kainz Austria 0 Ferland Mendy France 0 Marco Grüll Austria 0 Alphonse Areola France 0 Jonathan Clauss France 0 Benjamin Pavard France 0 Levan Shengelia Georgia 0 Ahmetcan Kaplan Türkiye 0 Luka Gugeshashvili Georgia 0 Ugurcan Çakir Türkiye 0 Semih Kiliçsoy Türkiye 0 Giorgi Gocholeishvili Georgia 0 Gabriel Sigua Georgia 0 Jimmy Tabidze Georgia 0 Bertug Yildirim Türkiye 0 Tomás Vlcek Czechia 0 Vítezslav Jaros Czechia 0 Lukás Cerv Czechia 0 José Sá Portugal 0 Rui Patrício Portugal 0 Martin Vitík Czechia 0 David Zima Czechia 0 Brian Brobbey Netherlands 0 Giorgi Loria Georgia 0 Denis Zakaria Switzerland 0 Irfan Can Kahveci Türkiye 0 Full stats Powered by Chances created - Granit Xhaka (8) Shots on target - Ruben Vargas (4) Most fouls - Dan Ndoye/Remo Freuler (9) Fouls won - Dan Ndoye (10) Results - 3-1 v Hungary, 1-1 v Scotland, 1-1 v Germany, 2-0 v Italy (L16) Quarter-Final #4 - Netherlands v Türkiye - Saturday 20:00 Netherlands 1/21.50 v Draw 16/54.20 v Türkiye 9/25.50 Netherlands - 17/2 9.50 to win Euro 2024 Form - P4 W2 D1 L1 GF7 GA4 Highest goalscorer - Cody Gakpo (3) Uefa European Championship Finals - Top 4 Goalscorers Player Team Goals Scored Jamal Musiala Germany 3 Cody Gakpo Netherlands 3 Ivan Schranz Slovakia 3 Georges Mikautadze Georgia 3 Niclas Füllkrug Germany 2 Kai Havertz Germany 2 Harry Kane England 2 Jude Bellingham England 2 Razvan Marin Romania 2 Fabián Ruiz Spain 2 Donyell Malen Netherlands 2 Merih Demiral Türkiye 2 Florian Wirtz Germany 1 Ilkay Gündogan Germany 1 Remo Freuler Switzerland 1 Rubén Vargas Switzerland 1 Michel Aebischer Switzerland 1 Breel Embolo Switzerland 1 Dan Ndoye Switzerland 1 Álvaro Morata Spain 1 Nicolò Barella Italy 1 Alessandro Bastoni Italy 1 Wout Weghorst Netherlands 1 Memphis Depay Netherlands 1 Zan Karnicnik Slovenia 1 Christian Eriksen Denmark 1 Nicolae Stanciu Romania 1 Denis Dragus Romania 1 Kevin De Bruyne Belgium 1 Ondrej Duda Slovakia 1 Khvicha Kvaratskhelia Georgia 1 Emre Can Germany 1 Scott McTominay Scotland 1 Barnabás Varga Hungary 1 Kwadwo Duah Switzerland 1 Ferran Torres Spain 1 Dani Olmo Spain 1 Nico Williams Spain 1 Dani Carvajal Spain 1 Luka Modric Croatia 1 Rodri Spain 1 Andrej Kramaric Croatia 1 Qazim Laçi Albania 1 Nedim Bajrami Albania 1 Mattia Zaccagni Italy 1 Morten Hjulmand Denmark 1 Erik Janza Slovenia 1 Luka Jovic Serbia 1 Roman Yaremchuk Ukraine 1 Mykola Shaparenko Ukraine 1 Youri Tielemans Belgium 1 Kylian Mbappé France 1 Christoph Baumgartner Austria 1 Michael Gregoritsch Austria 1 Marcel Sabitzer Austria 1 Romano Schmid Austria 1 Marko Arnautovic Austria 1 Kerem Aktürkoglu Türkiye 1 Arda Güler Türkiye 1 Hakan Çalhanoglu Türkiye 1 Francisco Conceição Portugal 1 Bruno Fernandes Portugal 1 Lukás Provod Czechia 1 Tomás Soucek Czechia 1 Bernardo Silva Portugal 1 Kevin Csoboth Hungary 1 Robert Lewandowski Poland 1 Adam Buksa Poland 1 Gernot Trauner Austria 1 Mert Müldür Türkiye 1 Patrik Schick Czechia 1 Xherdan Shaqiri Switzerland 1 Klaus Gjasula Albania 1 Krzysztof Piatek Poland 1 Cenk Tosun Türkiye 1 Leroy Sané Germany 0 Robert Andrich Germany 0 Manuel Neuer Germany 0 Antonio Rüdiger Germany 0 Joshua Kimmich Germany 0 Toni Kroos Germany 0 Granit Xhaka Switzerland 0 Fabian Rieder Switzerland 0 Ricardo Rodríguez Switzerland 0 Manuel Akanji Switzerland 0 Yann Sommer Switzerland 0 Fabian Schär Switzerland 0 Robin Le Normand Spain 0 Lamine Yamal Spain 0 Mikel Merino Spain 0 Mikel Oyarzabal Spain 0 Gianluigi Donnarumma Italy 0 Gianluca Scamacca Italy 0 Davide Frattesi Italy 0 Lorenzo Pellegrini Italy 0 Giovanni Di Lorenzo Italy 0 Federico Chiesa Italy 0 Mateo Retegui Italy 0 Tijjani Reijnders Netherlands 0 Bart Verbruggen Netherlands 0 Jerdy Schouten Netherlands 0 Nathan Aké Netherlands 0 Stefan de Vrij Netherlands 0 Joey Veerman Netherlands 0 Virgil van Dijk Netherlands 0 Xavi Simons Netherlands 0 Andreas Christensen Denmark 0 Adam Gnezda Cerin Slovenia 0 Jan Oblak Slovenia 0 Jannik Vestergaard Denmark 0 Andraz Sporar Slovenia 0 Jan Mlakar Slovenia 0 Benjamin Sesko Slovenia 0 Pierre-Emile Højbjerg Denmark 0 Joachim Andersen Denmark 0 Joakim Mæhle Denmark 0 Timi Max Elsnik Slovenia 0 Vanja Drkusic Slovenia 0 Kasper Schmeichel Denmark 0 Yussuf Poulsen Denmark 0 Alexander Bah Denmark 0 Jaka Bijol Slovenia 0 Victor Kristiansen Denmark 0 Jon Gorenc Stankovic Slovenia 0 Rasmus Højlund Denmark 0 Petar Stojanovic Slovenia 0 Jonas Wind Denmark 0 John Stones England 0 Kieran Trippier England 0 Phil Foden England 0 Declan Rice England 0 Bukayo Saka England 0 Marc Guéhi England 0 Conor Gallagher England 0 Jordan Pickford England 0 Kyle Walker England 0 Andrei Ratiu Romania 0 Radu Dragusin Romania 0 Ianis Hagi Romania 0 Andrei Burca Romania 0 Marius Marin Romania 0 Dennis Man Romania 0 Florin Nita Romania 0 Dávid Hancko Slovakia 0 Lukás Haraslín Slovakia 0 Yannick Carrasco Belgium 0 Róbert Bozeník Slovakia 0 Milan Skriniar Slovakia 0 Tomás Suslov Slovakia 0 Wout Faes Belgium 0 Martin Dúbravka Slovakia 0 Peter Pekarík Slovakia 0 Jérémy Doku Belgium 0 Romelu Lukaku Belgium 0 Orel Mangala Belgium 0 Stanislav Lobotka Slovakia 0 Koen Casteels Belgium 0 Amadou Onana Belgium 0 Juraj Kucka Slovakia 0 David Strelec Slovakia 0 Timothy Castagne Belgium 0 Denis Vavro Slovakia 0 Adrien Rabiot France 0 Mike Maignan France 0 Théo Hernández France 0 William Saliba France 0 Antoine Griezmann France 0 N'Golo Kanté France 0 Jules Koundé France 0 Dayot Upamecano France 0 Giorgi Tsitaishvili Georgia 0 Zuriko Davitashvili Georgia 0 Giorgi Mamardashvili Georgia 0 Luka Lochoshvili Georgia 0 Giorgi Kochorashvili Georgia 0 Guram Kashia Georgia 0 Giorgi Chakvetadze Georgia 0 Otar Kakabadze Georgia 0 Lasha Dvali Georgia 0 Nélson Semedo Portugal 0 Diogo Costa Portugal 0 Cristiano Ronaldo Portugal 0 Scott McKenna Scotland 0 Grant Hanley Scotland 0 Angus Gunn Scotland 0 Lawrence Shankland Scotland 0 Ché Adams Scotland 0 Jonathan Tah Germany 0 Billy Gilmour Scotland 0 Kenny McLean Scotland 0 Maximilian Mittelstädt Germany 0 Jack Hendry Scotland 0 John McGinn Scotland 0 Ryan Christie Scotland 0 Anthony Ralston Scotland 0 Callum McGregor Scotland 0 Andy Robertson Scotland 0 Martin Ádám Hungary 0 Péter Gulácsi Hungary 0 Silvan Widmer Switzerland 0 Ádám Nagy Hungary 0 Zeki Amdouni Switzerland 0 Márton Dárdai Hungary 0 Milos Kerkez Hungary 0 Bendegúz Bolla Hungary 0 Dominik Szoboszlai Hungary 0 Leonidas Stergiou Switzerland 0 Roland Sallai Hungary 0 Willi Orbán Hungary 0 András Schäfer Hungary 0 Vincent Sierro Switzerland 0 Josip Sutalo Croatia 0 Dominik Livakovic Croatia 0 Mario Pasalic Croatia 0 Ivan Perisic Croatia 0 Marcelo Brozovic Croatia 0 Lovro Majer Croatia 0 Pedri Spain 0 Unai Simón Spain 0 Marc Cucurella Spain 0 Aymeric Laporte Spain 0 Ante Budimir Croatia 0 Josko Gvardiol Croatia 0 Luka Sucic Croatia 0 Mateo Kovacic Croatia 0 Federico Dimarco Italy 0 Bryan Cristante Italy 0 Arbër Hoxha Albania 0 Berat Djimsiti Albania 0 Arlind Ajeti Albania 0 Andrea Cambiaso Italy 0 Mario Mitaj Albania 0 Jorginho Italy 0 Rey Manaj Albania 0 Matteo Darmian Italy 0 Jasir Asani Albania 0 Ylber Ramadani Albania 0 Kristjan Asllani Albania 0 Riccardo Calafiori Italy 0 Thomas Strakosha Albania 0 Jan Bednarek Poland 0 Georginio Wijnaldum Netherlands 0 Denzel Dumfries Netherlands 0 Jakub Moder Poland 0 Jakub Kiwior Poland 0 Przemyslaw Frankowski Poland 0 Micky van de Ven Netherlands 0 Piotr Zielinski Poland 0 Nicola Zalewski Poland 0 Kacper Urbanski Poland 0 Karol Swiderski Poland 0 Zan Celar Slovenia 0 Thomas Delaney Denmark 0 Andreas Skov Olsen Denmark 0 Benjamin Verbic Slovenia 0 Christian Nørgaard Denmark 0 Trent Alexander-Arnold England 0 Dusan Vlahovic Serbia 0 Predrag Rajkovic Serbia 0 Andrija Zivkovic Serbia 0 Milos Veljkovic Serbia 0 Dusan Tadic Serbia 0 Ivan Ilic Serbia 0 Strahinja Pavlovic Serbia 0 Aleksandar Mitrovic Serbia 0 Nikola Milenkovic Serbia 0 Sasa Lukic Serbia 0 Kobbie Mainoo England 0 Sergej Milinkovic-Savic Serbia 0 Filip Mladenovic Serbia 0 Artem Dovbyk Ukraine 0 Illia Zabarnyi Ukraine 0 Oleksandr Zinchenko Ukraine 0 Volodymyr Brazhko Ukraine 0 Ruslan Malinovskyi Ukraine 0 Andrii Yarmolenko Ukraine 0 Oleksandr Tymchyk Ukraine 0 Mykola Matviienko Ukraine 0 Valentin Mihaila Romania 0 Nicusor Bancu Romania 0 Heorhii Sudakov Ukraine 0 Dodi Lukébakio Belgium 0 Loïs Openda Belgium 0 Jan Vertonghen Belgium 0 Arthur Theate Belgium 0 Leandro Trossard Belgium 0 Florian Grillitsch Austria 0 Stefan Posch Austria 0 Konrad Laimer Austria 0 Nicolas Seiwald Austria 0 Alexander Prass Austria 0 Patrick Pentz Austria 0 Olivier Giroud France 0 Marcus Thuram France 0 Aurélien Tchouaméni France 0 Patrick Wimmer Austria 0 Ousmane Dembélé France 0 Randal Kolo Muani France 0 Ferdi Kadioglu Türkiye 0 Giorgi Gvelesiani Georgia 0 Anzor Mekvabishvili Georgia 0 Kenan Yildiz Türkiye 0 Baris Alper Yilmaz Türkiye 0 Kaan Ayhan Türkiye 0 Solomon Kverkvelia Georgia 0 Orkun Kökçü Türkiye 0 Samet Akaydin Türkiye 0 Rafael Leão Portugal 0 João Cancelo Portugal 0 Rúben Dias Portugal 0 Ladislav Krejcí Czechia 0 Jindrich Stanek Czechia 0 Vladimír Coufal Czechia 0 Pepe Portugal 0 Pedro Neto Portugal 0 Ondrej Lingr Czechia 0 Robin Hranác Czechia 0 Tomás Holes Czechia 0 Rúben Neves Portugal 0 Antonín Barák Czechia 0 Diogo Jota Portugal 0 Vitinha Portugal 0 Mojmír Chytil Czechia 0 Nuno Mendes Portugal 0 João Palhinha Portugal 0 David Raum Germany 0 Kieran Tierney Scotland 0 Nico Schlotterbeck Germany 0 László Kleinheisler Hungary 0 Attila Szalai Hungary 0 Attila Fiola Hungary 0 Zsolt Nagy Hungary 0 Álex Grimaldo Spain 0 Jesús Navas Spain 0 Josip Stanisic Croatia 0 Álex Baena Spain 0 Martín Zubimendi Spain 0 Marin Pongracic Croatia 0 Bruno Petkovic Croatia 0 Josip Juranovic Croatia 0 Ernest Muçi Albania 0 Nicolò Fagioli Italy 0 Elseid Hysaj Albania 0 Armando Broja Albania 0 Taulant Seferi Albania 0 Giacomo Raspadori Italy 0 Bartosz Slisz Poland 0 Pawel Dawidowicz Poland 0 Lutsharel Geertruida Netherlands 0 Sebastian Szymanski Poland 0 Wojciech Szczesny Poland 0 Jakub Piotrowski Poland 0 Jeremie Frimpong Netherlands 0 David Brekalo Slovenia 0 Jure Balkovec Slovenia 0 Josip Ilicic Slovenia 0 Kasper Dolberg Denmark 0 Eberechi Eze England 0 Nemanja Gudelj Serbia 0 Veljko Birmancevic Serbia 0 Lazar Samardzic Serbia 0 Jarrod Bowen England 0 Cole Palmer England 0 Bogdan Racovitan Romania 0 Anatolii Trubin Ukraine 0 Denis Alibec Romania 0 Taras Stepanenko Ukraine 0 Darius Olaru Romania 0 Adrian Rus Romania 0 Deian Sorescu Romania 0 Mykhailo Mudryk Ukraine 0 George Puscas Romania 0 Florinel Coman Romania 0 Norbert Gyömbér Slovakia 0 Adam Obert Slovakia 0 Matús Bero Slovakia 0 Zeno Debast Belgium 0 László Bénes Slovakia 0 Dávid Duris Slovakia 0 Johan Bakayoko Belgium 0 Kevin Danso Austria 0 Philipp Lienhart Austria 0 Phillipp Mwene Austria 0 Max Wöber Austria 0 Youssouf Fofana France 0 Eduardo Camavinga France 0 Zeki Çelik Türkiye 0 Ismail Yüksek Türkiye 0 Budu Zivzivadze Georgia 0 Abdülkerim Bardakci Türkiye 0 Yusuf Yazici Türkiye 0 Otar Kiteishvili Georgia 0 Mert Günok Türkiye 0 Sandro Altunashvili Georgia 0 Salih Özcan Türkiye 0 Jan Kuchta Czechia 0 David Jurásek Czechia 0 António Silva Portugal 0 Diogo Dalot Portugal 0 Petr Sevcík Czechia 0 João Neves Portugal 0 Tomás Chory Czechia 0 Gonçalo Inácio Portugal 0 Adam Hlozek Czechia 0 Matej Jurásek Czechia 0 Chris Führich Germany 0 Benjamin Henrichs Germany 0 Pascal Groß Germany 0 Waldemar Anton Germany 0 Thomas Müller Germany 0 Deniz Undav Germany 0 Ryan Porteous Scotland 0 Lewis Morgan Scotland 0 Stuart Armstrong Scotland 0 Maximilian Beier Germany 0 Dániel Gazdag Hungary 0 Endre Botka Hungary 0 Callum Styles Hungary 0 Ádám Lang Hungary 0 Renato Steffen Switzerland 0 David Raya Spain 0 Nacho Spain 0 Martin Baturina Croatia 0 Dani Vivian Spain 0 Luka Ivanusec Croatia 0 Fermín López Spain 0 Joselu Spain 0 Ayoze Pérez Spain 0 Borna Sosa Croatia 0 Mirlind Daku Albania 0 Gianluca Mancini Italy 0 Michael Folorunsho Italy 0 Stephan El Shaarawy Italy 0 Iván Balliu Albania 0 Medon Berisha Albania 0 Taras Romanczuk Poland 0 Kamil Grosicki Poland 0 Daley Blind Netherlands 0 Bartosz Salamon Poland 0 Lukasz Skorupski Poland 0 Steven Bergwijn Netherlands 0 Bartosz Bereszynski Poland 0 Michal Skóras Poland 0 Zan Vipotnik Slovenia 0 Jacob Bruun Larsen Denmark 0 Mikkel Damsgaard Denmark 0 Jasmin Kurtic Slovenia 0 Srdjan Mijailovic Serbia 0 Mijat Gacinovic Serbia 0 Filip Kostic Serbia 0 Ollie Watkins England 0 Anthony Gordon England 0 Ezri Konsa England 0 Ivan Toney England 0 Vladyslav Vanat Ukraine 0 Andrii Lunin Ukraine 0 Viktor Tsyhankov Ukraine 0 Maksym Talovierov Ukraine 0 Vasile Mogos Romania 0 Alexandru Cicâldau Romania 0 Serhii Sydorchuk Ukraine 0 Vitalii Mykolenko Ukraine 0 Yukhym Konoplia Ukraine 0 Oleksandr Zubkov Ukraine 0 Oleksandr Svatok Ukraine 0 Leo Sauer Slovakia 0 Lubomír Tupta Slovakia 0 Charles De Ketelaere Belgium 0 Kingsley Coman France 0 Andreas Weimann Austria 0 Leopold Querfeld Austria 0 Bradley Barcola France 0 Nika Kvekveskiri Georgia 0 Yunus Akgün Türkiye 0 Altay Bayindir Türkiye 0 Saba Lobjanidze Georgia 0 Okay Yokuslu Türkiye 0 Giorgi Kvilitaia Georgia 0 Matheus Nunes Portugal 0 João Félix Portugal 0 Pavel Sulc Czechia 0 Danilo Pereira Portugal 0 Gonçalo Ramos Portugal 0 David Doudera Czechia 0 Václav Cerny Czechia 0 Matej Kovár Czechia 0 Steven Zuber Switzerland 0 Robin Koch Germany 0 James Forrest Scotland 0 Zander Clark Scotland 0 Marc-André ter Stegen Germany 0 Tommy Conway Scotland 0 Liam Kelly Scotland 0 Liam Cooper Scotland 0 Ross McCrorie Scotland 0 Ryan Jack Scotland 0 Greg Taylor Scotland 0 Oliver Baumann Germany 0 Loïc Négo Hungary 0 Krisztofer Horváth Hungary 0 Botond Balogh Hungary 0 Yvon Mvogo Switzerland 0 Péter Szappanos Hungary 0 Mihály Kata Hungary 0 Dénes Dibusz Hungary 0 Nico Elvedi Switzerland 0 Ardon Jashari Switzerland 0 Gregor Kobel Switzerland 0 Cédric Zesiger Switzerland 0 Noah Okafor Switzerland 0 Marko Pjaca Croatia 0 Ivica Ivusic Croatia 0 Marco Pasalic Croatia 0 Nediljko Labrovic Croatia 0 Martin Erlic Croatia 0 Nikola Vlasic Croatia 0 Domagoj Vida Croatia 0 Álex Remiro Spain 0 Elhan Kastrati Albania 0 Alessandro Buongiorno Italy 0 Etrit Berisha Albania 0 Enea Mihaj Albania 0 Ardian Ismajli Albania 0 Naser Aliji Albania 0 Amir Abrashi Albania 0 Alex Meret Italy 0 Raoul Bellanova Italy 0 Marash Kumbulla Albania 0 Federico Gatti Italy 0 Guglielmo Vicario Italy 0 Matthijs de Ligt Netherlands 0 Tymoteusz Puchacz Poland 0 Joshua Zirkzee Netherlands 0 Ryan Gravenberch Netherlands 0 Marcin Bulka Poland 0 Mark Flekken Netherlands 0 Justin Bijlow Netherlands 0 Ian Maatsen Netherlands 0 Sebastian Walukiewicz Poland 0 Damian Szymanski Poland 0 Sandi Lovric Slovenia 0 Anders Dreyer Denmark 0 Zanka Denmark 0 Igor Vekic Slovenia 0 Tomi Horvat Slovenia 0 Frederik Rønnow Denmark 0 Vid Belec Slovenia 0 Adrian Zeljkovic Slovenia 0 Miha Blazic Slovenia 0 Rasmus Kristensen Denmark 0 Mathias Jensen Denmark 0 Nino Zugelj Slovenia 0 Simon Kjær Denmark 0 Mads Hermansen Denmark 0 Srdjan Babic Serbia 0 Joe Gomez England 0 Petar Ratkov Serbia 0 Vanja Milinkovic-Savic Serbia 0 Dean Henderson England 0 Aaron Ramsdale England 0 Luke Shaw England 0 Adam Wharton England 0 Uros Spajic Serbia 0 Djordje Petrovic Serbia 0 Nemanja Maksimovic Serbia 0 Nemanja Stojic Serbia 0 Lewis Dunk England 0 Horatiu Moldovan Romania 0 Heorhii Bushchan Ukraine 0 Ionut Nedelcearu Romania 0 Bohdan Mykhailichenko Ukraine 0 Daniel Bîrligea Romania 0 Valerii Bondar Ukraine 0 Adrian Sut Romania 0 Stefan Târnovanu Romania 0 Henrich Ravas Slovakia 0 Matz Sels Belgium 0 Marek Rodák Slovakia 0 Axel Witsel Belgium 0 Aster Vranckx Belgium 0 Tomás Rigo Slovakia 0 Arthur Vermeeren Belgium 0 Thomas Kaminski Belgium 0 Patrik Hrosovsky Slovakia 0 Vernon De Marco Slovakia 0 Maxim De Cuyper Belgium 0 Sebastián Kósa Slovakia 0 Brice Samba France 0 Matthias Seidl Austria 0 Maximilian Entrup Austria 0 Warren Zaïre-Emery France 0 Ibrahima Konaté France 0 Niklas Hedl Austria 0 Heinz Lindner Austria 0 Flavius Daniliuc Austria 0 Florian Kainz Austria 0 Ferland Mendy France 0 Marco Grüll Austria 0 Alphonse Areola France 0 Jonathan Clauss France 0 Benjamin Pavard France 0 Levan Shengelia Georgia 0 Ahmetcan Kaplan Türkiye 0 Luka Gugeshashvili Georgia 0 Ugurcan Çakir Türkiye 0 Semih Kiliçsoy Türkiye 0 Giorgi Gocholeishvili Georgia 0 Gabriel Sigua Georgia 0 Jimmy Tabidze Georgia 0 Bertug Yildirim Türkiye 0 Tomás Vlcek Czechia 0 Vítezslav Jaros Czechia 0 Lukás Cerv Czechia 0 José Sá Portugal 0 Rui Patrício Portugal 0 Martin Vitík Czechia 0 David Zima Czechia 0 Brian Brobbey Netherlands 0 Giorgi Loria Georgia 0 Denis Zakaria Switzerland 0 Irfan Can Kahveci Türkiye 0 Full stats Powered by Most assists - Xavi Simons (3) Chances created - Cody Gakpo (11) Shots on target - Cody Gakpo (7) Most fouls - Virgil Van Dijk (10) Fouls won - Memphis Depay (7) Results - 2-1 v Poland, 0-0 v France, 2-3 v Austria, 3-0 v Romania (L16) Türkiye - 33/1 34.00 to win Euro 2024 Form - P4 W3 D0 L1 GF7 GA6 Highest goalscorer - Merih Demiral (2) Most assists - Orkun Kokcu (2) Chances created - Ferdi Kadioglu (11) Shots on target - 8 players (2) Most fouls - Hakan Calhanoglu (5) Fouls won - Baris Alper Yilam (8) Results - 3-1 v Georgia, 0-3 v Portugal, 2-1 v Czechia, 2-1 v Austria (L16) Now head to our Euro 2024 HUB for more tips and previews!

