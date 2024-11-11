US Election 2024 Results: Donald Trump 312-226 Kamala Harris
Donald Trump will return to the White House for a second term. Find out which states turned red or blue in our results round-up...
All seven swing states go to Republicans
Each state has a set state of Electoral College votes
Trump crosses 270 votes threshold to be declared next President
Donald Trump 312 - 226 Kamala Harris
Electoral College Votes: 11
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 16
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 15
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 6
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 16
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 19
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 10
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 3
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 9
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 6
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 54
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 10
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 7
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 3
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 3
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 30
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 4
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 4
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 19
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 11
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 6
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 6
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 8
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 8
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 4
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 10
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 11
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 10
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 6
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 10
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 4
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 5
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 4
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes:
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 5
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 28
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 3
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 17
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 7
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 8
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 4
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 9
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 3
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 11
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 40
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 6
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 3
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 13
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 12
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: KAMALA HARRIS
Electoral College Votes: 4
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Electoral College Votes: 3
Republican Odds: Closed
Democrat Odds: Closed
Winner: DONALD TRUMP
Now read our 2024 US election live blog here!
