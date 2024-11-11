US Politics

US Election 2024 Results: Donald Trump 312-226 Kamala Harris

Donald Trump and Kamala Harris
How many Electoral College votes is each state worth?

Donald Trump will return to the White House for a second term. Find out which states turned red or blue in our results round-up...

  • All seven swing states go to Republicans

  • Each state has a set state of Electoral College votes

  • Trump crosses 270 votes threshold to be declared next President

  • Donald Trump 312 - 226 Kamala Harris

State: Arizona

Electoral College Votes: 11

Winner: DONALD TRUMP

State: Georgia

Electoral College Votes: 16

Winner: DONALD TRUMP

State: Michigan

Electoral College Votes: 15

Winner: DONALD TRUMP

State: Nevada

Electoral College Votes: 6

Winner: DONALD TRUMP

State: North Carolina

Electoral College Votes: 16

Winner: DONALD TRUMP

State: Pennsylvania

Electoral College Votes: 19

Winner: DONALD TRUMP

State: Wisconsin

Electoral College Votes: 10

Winner: DONALD TRUMP

State: Alaska

Electoral College Votes: 3

Winner: DONALD TRUMP

State: Alabama

Electoral College Votes: 9

Winner: DONALD TRUMP

State: Arkansas

Electoral College Votes: 6

Winner: DONALD TRUMP

State: California

Electoral College Votes: 54

Winner: KAMALA HARRIS

State: Colarado

Electoral College Votes: 10

Winner: KAMALA HARRIS

State: Conneticut

Electoral College Votes: 7

Winner: KAMALA HARRIS

State: Delaware

Electoral College Votes: 3

Winner: KAMALA HARRIS

State: District of Colombia

Electoral College Votes: 3

Winner: KAMALA HARRIS

State: Florida

Electoral College Votes: 30

Winner: DONALD TRUMP

State: Hawaii

Electoral College Votes: 4

Winner: KAMALA HARRIS

State: Idaho

Electoral College Votes: 4

Winner: DONALD TRUMP

State: Illinois

Electoral College Votes: 19

Winner: KAMALA HARRIS

State: Indiana

Electoral College Votes: 11

Winner: DONALD TRUMP

State: Iowa

Electoral College Votes: 6

Winner: DONALD TRUMP

State: Kansas

Electoral College Votes: 6

Winner: DONALD TRUMP

State: Kentucky

Electoral College Votes: 8

Winner: DONALD TRUMP

State: Louisiana

Electoral College Votes: 8

Winner: DONALD TRUMP

State: Maine

Electoral College Votes: 4

Winner: KAMALA HARRIS

State: Maryland

Electoral College Votes: 10

Winner: KAMALA HARRIS

State: Massachusetts

Electoral College Votes: 11

Winner: KAMALA HARRIS

State: Minnesota

Electoral College Votes: 10

Winner: KAMALA HARRIS

State: Mississippi

Electoral College Votes: 6

Winner: DONALD TRUMP

State: Missouri

Electoral College Votes: 10

Winner: DONALD TRUMP

State: Montana

Electoral College Votes: 4

Winner: DONALD TRUMP

State: Nebraska

Electoral College Votes: 5

Winner: DONALD TRUMP

State: New Hampshire

Electoral College Votes: 4

Winner: KAMALA HARRIS

State: New Jersey

Electoral College Votes:

Winner: KAMALA HARRIS

State: New Mexico

Electoral College Votes: 5

Winner: KAMALA HARRIS

State: New York

Electoral College Votes: 28

Winner: KAMALA HARRIS

State: North Dakota

Electoral College Votes: 3

Winner: DONALD TRUMP

State: Ohio

Electoral College Votes: 17

Winner: DONALD TRUMP

State: Oklahoma

Electoral College Votes: 7

Winner: DONALD TRUMP

State: Oregan

Electoral College Votes: 8

Winner: KAMALA HARRIS

State: Rhode Island

Electoral College Votes: 4

Winner: KAMALA HARRIS

State: South Carolina

Electoral College Votes: 9

Winner: DONALD TRUMP

State: South Dakota

Electoral College Votes: 3

Winner: DONALD TRUMP

State: Tennesse

Electoral College Votes: 11

Winner: DONALD TRUMP

State: Texas

Electoral College Votes: 40

Winner: DONALD TRUMP

State: Utah

Electoral College Votes: 6

Winner: DONALD TRUMP

State: Vermont

Electoral College Votes: 3

Winner: KAMALA HARRIS

State: Virgina

Electoral College Votes: 13

Winner: KAMALA HARRIS

State: Washington

Electoral College Votes: 12

Winner: KAMALA HARRIS

State: West Virginia

Electoral College Votes: 4

Winner: DONALD TRUMP

State: Wyoming

Electoral College Votes: 3

Winner: DONALD TRUMP

